Ci sono state novità molto rilevanti in casa WhatsApp negli ultimi mesi. La piattaforma di messaggistica istantanea ha infatti proposto a tutti i suoi utenti una serie di nuovi upgrade che hanno in parte rivoluzionato il modo di interagire attraverso la chat. Importante ad esempio l’aggiornamento relativo all’invio delle foto istantanee, in pieno stile Instagram.

WhatsApp, l’ultimo upgrade delle note audio su iPhone e Android

Una ulteriore novità molto vantaggiosa per gli utenti è arrivata per le registrazioni audio. Dopo l’upgrade per la riproduzione accelerata delle note vocali, gli sviluppatori di WhatsApp puntano ancora su questa funzione, divenuta oramai un cult per gli iscritti della chat.

Il prossimo aggiornamento di WhatsApp per le registrazioni audio sarà quello relativo alle trascrizione testuali delle note. Una volta ricevuta sul proprio smartphone una nota vocale, gli utenti della chat avranno modo di “leggere” in forma scritta il contenuto della registrazione.

Questa novità sarò possibile grazie allo sviluppo di un particolare algoritmo avanzato che garantirà una precisa trascrizione tra audio e forma scritta. L’algoritmo, in base alle previsioni di WhatsApp, funzionerà per tutte le lingue attualmente compatibili con la piattaforma di messaggistica.

Con la presenza di questo upgrade, WhatsApp punta a garantire a tutti i suoi iscritti una piattaforma di messaggistica che sia sempre più accessibile ed aperta. Come per la funzione per la riproduzione accelerata delle note vocali, anche un simile upgrade sarà disponibile a breve sia per gli iPhone che per gli smartphone Android di ultima generazione. Il roll out è previsto nelle prime settimane del 2022.