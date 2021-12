Unieuro raccoglie all’interno di una lista, una serie di offerte veramente speciali, che possono invogliare i consumatori ad acquistare un nuovo smartphone, riuscendo difatti a risparmiare più di quanto si sarebbe potuto pensare, o sperare, fino a poco tempo fa.

Il volantino che potete trovare descritto nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sia in negozio che sul sito ufficiale, in questo modo si avrà la certezza di risparmiare al massimo, indipendentemente dalla zona in cui si effettuerà l’acquisto. Come se non bastasse, nel caso in cui l’ordine venisse effettuato sul sito ufficiale, è prevista la consegna gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: questi sconti sono da impazzire

Il nuovo volantino Unieuro convince tutti gli utenti ad accedere a nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere cifre sempre inferiori, almeno rispetto ai listini dello stesso periodo. Fino al 31 dicembre sono disponibili tantissimi modelli di smartphone in promozione, con ampi riferimenti ai top di gamma del periodo.

I migliori sono chiaramente Galaxy Z Fold3, proposto a 1399 euro, passando anche per Galaxy S21+, disponibile all’acquisto a soli 749 euro, oppure un più economico Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 649 euro. Gli utenti che invece vorranno cercare di risparmiare, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali, potranno decidere di affidarsi a Realme GT Master Edition, la più valida alternativa da 329 euro, oppure Realme 8i, Realme C21Y e similari.

