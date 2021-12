Il volantino Trony nasconde al proprio interno smartphone veramente scontatissimi, che riescono a catturare l’attenzione dei consumatori, attirandoli con prezzi molto più bassi del normale, e sopratutto offerte mirate sui modelli maggiormente in voga nel periodo corrente.

Il rapporto qualità/prezzo messo in mano al cliente finale è decisamente conveniente, a tutti gli effetti risulta possibile pensare di spendere il minimo indispensabile, godendo ugualmente di una qualità che supera le aspettative. Tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale deve essere sempre esercitata nelle medesime aree di acquisto, ricordando ad ogni modo che le versioni sbrandizzate permettono comunque di godere di aggiornamenti tempestivi, rilasciati dal produttore stesso.

Trony: che occasioni assurde con questo volantino

Con la nuova campagna promozionale di Trony, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare veramente moltissimo, garantendosi di fatto la possibilità di accedere a prodotti sempre più scontati, anche appartenenti alla fascia alta.

I top di gamma della telefonia mobile, sono infatti perfettamente rappresentati da Samsung Galaxy S21, proposto al prezzo finale di 699 euro, per salire poi verso Galaxy S21+ a soli 749 euro, ma anche Galaxy Z Flip3 da 799 euro, oppure un bellissimo Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 899 euro. Non mancano chiari riferimenti anche a modelli decisamente più economici, quali possono essere Xiaomi 11T, Redmi 9A, Motorola Moto G20, Motorola Moto G31, Oppo A74 o anche Motorola Moto E7, tutti in vendita a meno di 350 euro.

