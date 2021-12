Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati gli strumenti più integrati e di maggiore importanza a nostra disposizione, i tascabili infatti smistano ogni giorno un quantitativo di dati decisamente imponente alcuni dei quali transitano in modo temporaneo nelle memorie mentre altri vengono salvati definitivamente.

Tutto ciò nel tempo però porta ad un fisiologico accumulo di dati che si traduce però in un rallentamento patologico del device il quale, se magari non troppo nuovo, può iniziare risentire dell’enorme mole di dati da dover tenere in memoria mostrando dunque un evidente calo di prestazioni che rende l’esperienza d’uso decisamente poco gratificante.

Tutto ciò può essere poi ulteriormente peggiorato se nelle vostre memorie per puro caso si trova a transitare un malware, il quale andando a interferire con le funzionalità del device può andarne a minare la stabilità.

Come ripulire completamente il vostro smartphone

Se dunque doveste trovarvi nella situazione in cui il vostro smartphone è troppo saturo di dati e desideraste farlo tornare ai vecchi fasti e con una rapida guida per poterlo rigenerare completamente.

Innanzitutto spegnete lo, dopodiché rimuovete sia la sim che la SD card, Una volta fatto riaccenderlo con la combinazione tasti premuta Power e volume più, così facendo il vostro device accederà a recovery menù, all’interno del quale spostandomi con i tasti volume, dovrete selezionare le voci wipe data factory reset e wipe dalvik cache, utilizzando i tasti volume.

Attuando questa procedura, una volta riavviato il vostro dispositivo noterete che esso è tornato a uno status paragonabile a quello di quando era in confezione, dunque tutte le personalizzazioni e i files inutili verranno eliminati.