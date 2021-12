È difficile gestire il Samsung Galaxy Store. Microsoft ha deciso di seguire l’esempio di Amazon, infatti Windows 11 ha supporta le app Android piuttosto che gestire le proprie. Samsung ha fatto la stessa cosa, gestendo per anni il proprio app store per i suoi dispositivi Galaxy insieme al Play Store. Tuttavia, ha ancora tanta strada da fare. Infatti, è stato scoperto che molti dispositivi Samsung potrebbero essere vittime di attacchi hacker.

Ci sono alcune app a rischio tra quelle distribuite sul Galaxy Store, alcune delle quali attivano l’avviso di Google Play Protect una volta installate. Spesso il problema sono proprio le pubblicità presenti nelle app. Alcune app richiedono anche più autorizzazioni di quanto pensiamo. Spesso non ci rendiamo conto della quantità di dati che condividiamo con terze parti, anche quando prestiamo più attenzione ai consensi che concediamo.

Un’indagine ha rivelato che mentre l’app viene distribuita potrebbe non contenere direttamente malware, può scaricare ed eseguire altri codici infetti, che potrebbe includere malware. Linuxct ha aggiunto che non è così impensabile che accada. “Quindi in qualsiasi momento può diventare un trojan/malware, quindi non è sicuro e quindi perché così tanti fornitori lo hanno segnalato in VT/Play Protect.” Problemi simili sono stati documentati in almeno due app Showbox sul Galaxy Store, sebbene possano interessare anche altre.

Samsung non sta solo distribuendo app che potrebbero potenzialmente esporre i clienti a malware. Queste app sono tutti cloni di un’altra nota app chiamata Showbox, con la reputazione di abilitare la pirateria e fornire accesso a contenuti protetti da copyright, inclusi film e programmi TV.

Le descrizioni delle app affermano di non ospitare contenuti piratati e di non abilitare la pirateria. Non abbiamo testato singolarmente ciascuna delle applicazioni offensive, data la natura degli avvisi allegati alla loro installazione, e non possiamo confermare direttamente se le app attualmente forniscono accesso a contenuti piratati. Tuttavia, il nome ha quella reputazione, e altri “esperti” che preferiscono rimanere anonimi mi assicurano che l’app a un certo punto ha abilitato la pirateria. Le fonti self-hosted dell’app Showbox fanno affermazioni simili, pubblicizzando l’app come un’applicazione “database di film” con una VPN integrata.

Il subreddit di Showbox rileva che Showbox è “inattivo” da quasi due anni e che i siti Web e le app di terze parti che pretendono di essere correlati sono “falsi”. Google, dobbiamo notare, non ospita nessuna delle app in questione sul Play Store.

Il Galaxy Store di Samsung non tiene traccia dei conteggi delle installazioni, ma le app in questione hanno cumulativamente centinaia di recensioni, incluse molte che prendono nota di avvisi di malware al momento dell’installazione. Abbiamo contattato Samsung per chiedere se è a conoscenza che il suo Galaxy Store potrebbe distribuire malware o se è a conoscenza della reputazione di Showbox nell’abilitare la pirateria, ma la società non ha risposto immediatamente alle nostre richieste – comprensibile, viste le recenti vacanze – e noi’ Aggiornerò questa storia se riceviamo una risposta. Abbiamo anche contattato gli sviluppatori di alcune delle app in questione, ma almeno una delle email di contatto elencate è tornata indietro.

Nel frattempo, potresti voler continuare a ottenere app da fonti più sicure come il Play Store, anche se ha avuto anche i suoi problemi di malware.