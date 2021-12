Molti di questi oggetti potrebbero valere una piccola fortuna, vale la pena scoprire se anche tu ne possiedi uno in casa! Ecco la lista di alcuni degli oggetti piu’ comuni che potresti trovare e che potrebbero valere migliaia di euro se venduti:

Lista oggetti

Set Cinese da The

Ci sono molti servizi da tavola che stanno raccogliendo polvere nei mobili da cucina di molte case, e alcuni potrebbero portarti migliaia di euro se venduti online. Tali oggetti d’antiquariato in porcellana sono diventati un successo alla fine del XVIII secolo e i set vintage provenienti dai primi anni del 1900 sono stati venduti su eBay per un incredibile valore che va oltre i 5.000 euro.

Vecchie monete

Lo speciale quarto di dollaro dello stato del Kansas nelle tue mani può valere un bel gruzzolo ora. Nel 2005, molti di questi sono stati erroneamente stampati con “In God, We Rust” invece di “In God, We Trust” e oggi si dice che l’errore valga circa 100 euro a moneta!

Bambole American Girl

Le bambole American Girl sono state rilasciate per la prima volta nel 1986 e potresti essere scioccato nello scoprire quanto valgono alcune di esse ora. La bambola Samantha è stata venduta su eBay per 4.200 euro, mentre una bambola Molly in ottime condizioni è stata venduta per la cifra di 5.000 euro. Anche altri modelli come Kirsten Larson sono incredibilmente preziosi.

Ornamenti natalizi

Potrebbe sorprenderti, ma il perito di antiquariato Eric Silver ha affermato che alcuni modelli d slitte possono essere vendute per 100 euro ciascuna e gli ornamenti in vetro soffiato possono arrivare fino a 1.700 euro per pezzo. Eppure coloro che hanno ornamenti Kugel dalla Germania tra il 1840 e l’inizio degli anni ’40 sono i veri vincitori del jackpot, poiché questi pezzi possono arrivare a 18.000 per pezzo, un guadagno incredibile! Ora è il momento di rovistare nel tuo garage alla ricerca di questi tesori!