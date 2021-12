LG produce alcuni dei televisori OLED preferiti dagli utenti, quindi quando l’azienda afferma di aver migliorato la sua tecnologia del pannello principale, vale la pena prestare attenzione. LG Display ha annunciato oggi la sua tecnologia OLED di nuova generazione, nome in codice OLED EX, sostenendo che aumenterà la luminosità fino al 30%, migliorerà la precisione dell’immagine e consentirà cornici più basse nei prodotti sul mercato.

Questi miglioramenti sono il risultato di due importanti sviluppi. Il primo è l’uso del deuterio nella composizione chimica degli schermi OLED di LG e il secondo è l’uso dell’elaborazione algoritmica delle immagini. Secondo LG, quest’ultimo prevede l’utilizzo di ogni singolo diodo a emissione di luce nella TV in base ai tuoi particolari schemi di visione, consentendogli di ‘gestire con precisione l’ingresso di energia del display per riflettere più correttamente le sfumature e i colori del materiale video’. essere mostrato.’

LG OLED EX: i primi prodotti in arrivo nel 2022

Le promesse di LG sulle dimensioni ridotte della cornice con OLED EX sono un po’ più concrete. Secondo i calcoli che coinvolgono un pannello OLED da 65 pollici, l’azienda sarà in grado di ridurre lo spessore della cornice da 6 mm a 4 mm. Sulla carta, non è un aggiustamento significativo, ma considerando quanto questa tecnologia sia ora ben ottimizzata, ogni piccolo miglioramento deve essere concretizzato.

LG afferma che inizierà a inserire la tecnologia OLED EX in tutti i suoi pannelli OLED nel secondo trimestre del 2022, anche se non è chiaro quanto tempo impiegherà questa tecnologia a raggiungere i consumatori. LG ha sperimentato alcune nozioni più stravaganti alla convention CES di quest’anno, inclusi nuovi display trasparenti e device OLED reclinabili e curvi, oltre ad aggiornare la sua tecnologia OLED.