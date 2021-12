Iliad rappresenta la migliore soluzione per gli utenti che cercano costi ribassati per la telefonia mobile. Il gestore ha infatti garantito ai suoi clienti la nuova tariffa Giga 150. La ricaricabile ha il suo punto di forza nei consumi senza limiti per le telefonate e per l’invio degli SMS. Gli abbonati per il rinnovo di questa promozione dovranno pagare soltanto 9,99 euro ogni mese.