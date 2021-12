Euronics si avvicina alle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, lanciando la propria versione del volantino di fine anno, nel quale propone al consumatore un risparmio veramente importante su ogni singolo acquisto effettuato, sia esso legato agli smartphone, che alla tecnologia in generale.

Tutte le migliori offerte sono attualmente disponibili in esclusiva assoluta nei punti vendita fisici, dovete sapere che non sarà possibile acquistare, almeno agli stessi prezzi, sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, i singoli prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale permetterà la riparazione gratuita di tutti i difetti di fabbrica.

Euronics: volantino dagli sconti da non perdere

Euronics spinge gli utenti ad acquistare più tecnologia possibile, il nuovo volantino accoglie al proprio interno ottime occasioni per spendere pochissimo. La telefonia mobile è coinvolta in prima persona nella campagna promozionale, sebbene comunque il focus sia più che altro rivolto verso la fascia medio-bassa della stessa. I prodotti maggiormente in voga sono Oppo A94, Oppo A74, Galaxy A12, Xiaomi 11 Lite 5G, Redmi Note 10S, Realme C21, Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9AT o anche Oppo A15, con prezzi inferiori ai 349 euro.

Nel caso in cui si fosse invece interessati ad un terminale decisamente più performante, il consiglio è di optare direttamente per l’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 549 euro. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito ufficiale di Euronics.