LL’industria tecnologica sta ancora lottando per stare al passo con la domanda a causa della carenza di semiconduttori, il che è un peccato: ci sono tanti prodotti innovativi da considerare. Ecco un elenco dei gadget, alcuni anche più datati, particolarmente apprezzati nel 2021.

Google Pixel 6

Questo smartphone è un ottimo upgrade dei suoi predecessori ed è anche uno dei prodotti migliori di Google. Anche se, l’azienda deve lavorare sui bug piuttosto numerosi rilevati nelle ultime settimane.

MacBook Pro 13 pollici 2020

Il MacBook Pro M1 2020 è un ottimo regalo in questo periodo, anche se uscito l’anno scorso. Degno di nota il chip M1. È la prima generazione di chip prodotto direttamente da Apple. L’azienda ha davvero fatto miracoli anche con la memoria che essenzialmente relega parte della RAM all’SSD interno super veloce.

Tribit QuietPlus 72

Il Tribit QuietPlus 72 è un altro prodotto che è stato rilasciato nel 2020 anziché nel 2021, ma che merita ancora di essere citato tra i prodotti consigliati. Queste cuffie sono ottime, soprattutto per la cancellazione dei rumori. Unica pecca, non è possibile ricaricarle mentre sono in modalità Bluetooth.

Xiaomi Mi Band 6

A differenza del suo predecessore, è dotato di uno schermo ovale che si adatta perfettamente al corpo ed è diventato molto più preciso nel tracciare le attività di fitness. Nel complesso è anche un ottimo sostituto per un orologio Wear OS a tutti gli effetti. Un buon compromesso anche per il prezzo.

LG TV 55B1

L’LG TV 55B1 può stupire sopratutto chi non si aspetta molto dalle Android TV. webOS viene fornito con un telecomando in stile Wii. Tra l’altro, webOS supporta anche Stadia, Google Assistant e GeForce Now.

Come accennato all’inizio questi non sono i prodotti migliori in assoluto ma sono senza dubbi alcuni dei prodotti più interessanti di quest’anno per ogni categoria di prodotti tech. I gadget in questo settore sono davvero tanti e spesso questi elenchi si riducono anche al puro gusto personale.