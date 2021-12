L’operatore virtuale CoopVoce in questi giorni sta promuovendo la propria offerta Evo 100, con cui ha intenzione di sbaragliare la concorrenza sul territorio nazionale. In occasione delle festività natalizie ha anche lanciato un nuovo spot televisivo.

Alla fine del video viene anche pubblicizzata l’offerta Evo 100 a 8,90 euro al mese. Il nuovo spot, pubblicato il 23 Dicembre 2021 su Youtube e nei canali social dell’operatore, comincia con alcune scene in bianco e nero accompagnate da una versione lenta di Jingle Bells. Scopriamo ora cosa comprende l’offerta.

CoopVoce lancia un nuovo spot per promuovere la Evo 100

Nello spot in questione vengono mostrate alcune persone annoiate durante la giornata di Natale. A un certo punto, dopo che una voce di sottofondo richiede di cambiare musica, parte una variante della canzone Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino, durante la quale vengono mostrare scene natalizie più allegre e spensierate.

La voce narrante, ad un certo punto esclama: “Regalati un Natale leggerissimo. Passa a CoopVoce e hai 30 euro di traffico bonus in regalo, per chiamare, chattare e navigare senza pensieri“. Come anticipato precedentemente viene anche sponsorizzata l’offerta Evo 100. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e ben 100 GB di traffico internet al mese al prezzo di 8.90 euro al mese.

Per quanto riguarda i 30 euro di traffico bonus citati nello spot, l’operatore si riferisce alla promo lanciata il 2 Dicembre 2021, dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da un altro operatore. Ogni cliente CoopVoce può beneficiare dei bonus di 30 euro su un massimo di 2 linee. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.