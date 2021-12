Coop e Ipercoop provano in tutti i modi a spezzare il dominio di Unieuro e delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto interessante, condita con prezzi bassi e prodotti scontatissimi.

Il volantino risulta essere disponibile, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, solamente sul sito ufficiale, in questo modo gli acquisti dovranno necessariamente essere completati richiedendo la consegna presso il domicilio (o in negozio), sempre gratuita al superamento dei 19 euro di spesa, indipendentemente dalla tipologia di merce acquistata.

Coop e Ipercoop: queste offerte sono da far perdere la testa

Spendere poco con Coop e Ipercoop appare sin da subito molto semplice, sebbene comunque siano necessari piccoli accorgimenti per comprendere le potenzialità della campagna promozionale. I prodotti disponibili, infatti, appartengono ad una fascia intermedia della telefonia mobile, e sopratutto sono modelli di qualche anno fa.

Partendo da questa considerazione, è bene notare che acquistare Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, richiederà un esborso inferiore ai 500 euro, godendo ugualmente di prestazioni più che adeguate in confronto a quanto attualmente il mercato è in grado di offrire. Non mancano chiaramente riferimenti anche a dispositivi più economici, come Oppo A16, Galaxy A32 o Alcatel 1B, tutti proposti ad un prezzo che non supererà i 239 euro. Per maggiori informazioni non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale di Coop e Ipercoop.