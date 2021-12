Yeedi, un brand di robot aspirapolvere di cui vi avevamo già parlato in passato, ha recentemente lanciato un’offerta veramente speciale su uno dei suoi prodotti di punta, lo Yeedi K650. L’acquisto, come al solito, può essere effettuato direttamente su Amazon.

Il più grande e-commerce europeo è al solito una garanzia, la spedizione viene gestita dalla stessa Amazon, e sopratutto sarà in ogni caso completamente gratuita, dato l’ordine del valore superiore ai 19 euro (anche se non siete clienti Prime). Il reso, nel caso in cui si registrassero problemi di qualche tipo, è gratis fino al 31 gennaio 2021.

Yeedi K650 è in promozione

1 su 1

Yeedi K650 è il robot aspirapolvere in promozione in questi giorni, garantisce una pulizia approfondita, data la potenza massima di 2000 Pa, con utilizzo combinato. A differenza di altri dispositivi legati solamente all’aspirazione, il modello in oggetto è anche un lavapavimenti, sfruttando serbatoio e moppino presenti direttamente in confezione.

Il controllo del terminale potrà poi avvenire tramite l’applicazione ufficiale, disponibile per Android e Apple, aggiungendo anche il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. La batteria dello Yeedi K650, è inoltre super capiente, infatti dovrebbe garantire 130 minuti di pulizia continuativi, dipendentemente dal livello di aspirazione impostato; non temete però, se si dovesse scaricare prima di aver terminato il ciclo, tornerà automaticamente alla base, si caricherà del minimo necessario per riprendere da dove si era interrotto.

Il prezzo di listino è di soli 199 euro, nel periodo corrente è in promozione a 139 euro, ed applicando il coupon che trovate direttamente in pagina, andrete a spendere solamente 129 euro, con oltre 70 euro di sconto. Premete qui per collegarvi alla pagina d’acquisto.