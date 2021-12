In questi ultimi mesi, gli sviluppatori di WhatsApp certamente non hanno fatto mancare agli utenti importanti servizi ed aggiornamenti per la piattaforma di messaggistica istantanea. L’arrivo di upgrade come la riproduzione accelerata delle note audio e l’invio delle foto istantanee rappresentano due emblematici esempi.

WhatsApp, così prendono forma le nuove videochiamate della chat

WhatsApp, al netto di una concorrenza diretta con Telegram, deve guardarsi le spalle anche da altri rivali sul mercato come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Proprio questi ultimi servizi hanno acquisito sempre più importanza grazie alle attività delle riunioni a distanza, con lo smart working in ambito lavorativo o la didattica online nelle scuole.

Le riunioni a distanza, anche in un mondo successivo al Covid, rappresenteranno un punto di riferimento nel campo della messaggistica. Per questa ragione gli sviluppatori di WhatsApp stanno programmando un upgrade importante a riguardo.

A breve anche sulla chat dovrebbe arrivare una novità per le riunioni a distanza. Per ora i tecnici stanno pensando ad un sistema innovativo per le videochiamate legate alla piattaforma desktop WhatsApp Web. Le attuali videochiamate sarebbero del tutto rivoluzionate con l’estensione del numero massimo di partecipanti ad una conversazione video e con la condivisione di spazi di lavoro per un’interazione sempre più viva tra i contatti.

Per mezzo di questo upgrade, gli sviluppatori puntano ad ampliare ancora di più la popolarità del servizio, dopo mesi in cui Telegram, così come Signal hanno recuperato margine. Ulteriori novità in merito dovrebbero arrivare entro le prime settimane del nuovo anno.