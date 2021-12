Attivare una ricaricabile di Vodafone rappresenta sempre un vantaggio per i clienti. Anche in questi ultimi giorni dell’anno, l’operatore inglese ha deciso di garantire a tutti i suoi clienti una serie di vantaggiose offerte con costi da ribasso. Una delle tariffe più vantaggiose per gli utenti si conferma la Special 70 Giga.

Vodafone, per fine anno la tariffa con 70 Giga

La tariffa Special 70 Giga garantisce a tutti i clienti consumi senza limiti ed un costo da vero e proprio ribasso. Nel dettaglio, gli abbonati potranno avere a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con l’ausilio delle reti 4G.

Il pagamento della Special 70 Giga prevede un costo di rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. In aggiunta a questo costo ricorrente, gli utenti dovranno aggiungere un piccolo extra dal valore di 10 euro per le spese di rilascio della scheda SIM.

Agli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa, Vodafone assicura però un servizio di grande vantaggio. Il provider infatti prevede prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Nei primi sei mesi dal momento di rilascio della SIM, quindi, il gestore non andrà ad applicare rimodulazioni né per i costi né per le soglie di consumo.

I clienti che sono interessati a sottoscrivere questa tariffa possono procedere con l’attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. I clienti interessati dovranno richiedere la portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad.