Vodafone impazzita: la notizia sconvolge gli italiani, ecco come riscattare il bonus

Vodafone strizza l’occhio agli utenti under 18, proponendo loro un’offerta ricaricabile con 100 GB di traffico dati a un prezzo sbalorditivo, ed è presente anche un bonus.

Vodafone ha infatti lanciato la commercializzazione della promozione Special 100 Digital Edition, riservata esclusivamente ai nuovi utenti di età inferiore ai diciotto anni. L’abbonamento dovrà avvenire entro il prossimo 16 gennaio, salvo variazioni, e coinvolgerà tutti i negozi aderenti all’iniziativa.

Un vero regalo di Natale da scartare per chi, entro i limiti di età sopra indicati, vuole attivare una nuova SIM e beneficiare di un’offerta ricaricabile con 100 GB di traffico dati. La Special 100 Digital Edition mette sul piatto la disponibilità di minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali e la suddetta quantità per navigare in Internet sotto rete Vodafone alla velocità di rete del 4G+. In totale, la tariffa ha un costo mensile di 9,99 euro.

La promozione è arricchita dall’inclusione gratuita di alcuni servizi normalmente forniti dall’operatore del Berkshire, come le opzioni di disponibilità “Call me & Recall”, l’ascolto della segreteria telefonica e, soprattutto, il pacchetto fedeltà “Vodafone Happy Black“, che permette di beneficiare di sconti e bonus grazie alla partnership con aziende terze.

Come attivare questa speciale promozione

Per attivare Vodafone Special 100 Digital Edition quindi devono essere soddisfatte tre condizioni generali:

Non avere più di diciotto anni;

Attivare un nuovo numero, in quanto non è consentita la cosiddetta portabilità di qualsiasi numero telefonico già attivo su altro operatore;

Recarsi in uno dei negozi aderenti entro il 16 gennaio;

Il nuovo cliente dovrà inoltre sostenere un canone di attivazione di € 6,01, a cui si aggiunge il costo della nuova SIM, normalmente a discrezione del gestore: la carta può essere richiesta anche in formato eSIM;

Per gli over diciotto c’è un altro modo per attivare l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition: per chi ha un numero attivo sulla rete Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali “minori”, sarà infatti possibile effettuare la portabilità e iscriviti alla promozione a partire da 9,99 euro al mese.