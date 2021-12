TIM continua ad investire particolari risorse nel campo della streaming tv. Per questa parte conclusiva dell’anno gli utenti potranno accedere ai ricchi contenuti della piattaforma TIMvision con una serie di importanti produzioni per l’intrattenimento, le serie tv ed il cinema.

TIM, per Natale Netflix si aggiunge alle offerte per calcio e sport

Tutti gli utenti che sceglieranno un piano per TIMvision in aggiunta alle produzioni italiane ed internazionali per film e serie tv, potranno avere anche importanti benefici per i contenuti sportivi. L’offerta di TIM infatti prevede inclusa nel prezzo anche la visione di DAZN. Grazie al portale per lo streaming sportivo e calcistico, gli utenti potranno guardare tutta la Serie A in esclusiva.

Non solo la Serie A è compresa nel piano di TIMvision, ma anche la Champions League. Oltre alla già menzionata partnership con DAZN, gli utenti potranno anche accedere a tutti i contenuti a pagamento di Mediaset, per mezzo della piattaforma online Mediaset Infinity+.

Il prezzo per un piano standard con TIMvision prevede una tariffa mensile di 29,99 euro. Nel ticket è incluso anche il servizio TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

La grande sorpresa di fine anno per gli utenti di TIM è comunque un’altra. I clienti, infatti, potranno accedere, in via del tutto promozionale, anche ai contenuti di Netflix in aggiunta ai titoli per calcio e sport. L’accesso alla piattaforma streaming più popolare al mondo è infatti offerto dalla stessa TIM. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile del piano con TIMvision resterà quindi di 29,99 euro.