Sky si impegna per una grande stagione di festività. La pay tv satellitare, mai come in queste settimane, ha garantito a tutti gli abbonati le migliori offerte e le migliori occasioni per i contenuti televisivi a pagamento. Gli utenti, sia quelli vecchi che quelli nuovi, possono guardare ora la piattaforma a prezzi da vero ribasso.

Sky, le migliori offerte per la stagione del Natale

L’obiettivo principale di Sky è quello di evitare la fuga di clienti verso DAZN, Amazon Prime Video o anche verso lo streaming illegale dei servizi IPTV. In tal senso, l’abbassamento dei prezzi è un’operazione strategica.

Da alcune settimane, Sky ha lanciato i suoi listini smart con costi di tutto vantaggio per tutti i pacchetti. Le proposte iniziano dal ticket Calcio, il cui costo mensile è pari ora a 5 euro al mese. Per tutti coloro che hanno un piano di iscrizione al servizio Extra inoltre i contenuti del pacchetto Calcio sono disponibili per tre mesi a costo zero.

Di grande vantaggio è anche la proposta dedicata allo Sport. Il ticket che prevede tutte le partite della Champions League oltre ad altre discipline come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA ha un costo 16,90 euro al mese.

I listini smart prevedono anche costi da ribasso per gli altri ticket. Per il pacchetto con le serie tv ed i grandi show di intrattenimento gli utenti saranno chiamati ad un costo mensile pari a 14,90 euro. Per il Cinema, invece, la tariffa ricorrente sarà pari a 10,90 euro ogni trenta giorni. Il servizio Sky Q è inoltre incluso a costo zero.