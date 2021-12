In passato, acquistare uno smartphone Samsung significava aspettare interminabilmente gli aggiornamenti del sistema operativo, ma oggi Samsung offre probabilmente il massimo supporto software a lungo termine al di fuori di Google. I proprietari dei telefoni S10 e Note10 hanno ricevuto la loro seconda One UI 4 beta poche settimane fa e una terza versione è già stata distribuita ai tester.

Poiché è basato su Android 12, One UI 4 è un aggiornamento significativo per i telefoni Samsung. Ciò significa che otterrai nuovi temi, miglioramenti della privacy e altre chicche. Samsung ha anche il proprio set di app e aggiornamenti di funzionalità che altri telefoni Android non hanno.

Samsung One UI 4 per S10 e Note 10 è disponibile

Le serie S20 e S21 hanno ricevuto gli aggiornamenti per prime, ma i dispositivi 2019 dell’azienda non sono molto indietro. La nuova beta sarà accessibile sui modelli elencati di seguito:

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Secondo SamMobile, l’aggiornamento beta è stato pubblicato sui forum ufficiali di Samsung. I numeri di versione della famiglia S10 termineranno in ZULB, mentre i Note10 termineranno in ZULD. I log delle modifiche sembrano essere gli stessi tra i due, tuttavia le beta di Samsung non sono così complete. Sono previste varie correzioni di bug, nonché modifiche per affrontare i rallentamenti del sistema durante la ricezione delle notifiche. L’OTA è attualmente disponibile solo nel mercato coreano, ma sarà presto disponibile in Europa, Nord America e altre regioni.

Dunque, presto potrai mettere le mani sul nuovo software rilasciato da Samsung per il tuo smartphone, il quale sbloccherà diverse funzionalità e interfacce utente.