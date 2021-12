Si parla sempre più spesso di una presunta “fine del mondo” e di profezie. Il filosofo francese Nostradamus, in particolare, è molto noto in tutto il mondo per le sue profezie e tra queste molto spesso ci ha azzeccato. Predisse infatti diversi episodi storici della società odierna, come l’omicidio di Kennedy e l’arrivo della pandemia del Coronavirus durante il 2020. Tuttavia, sembra che il filosofo non abbia ancora finito, anzi, anche il nuovo anno 2022 ci potrebbe riservare brutte sorprese.

Fine del mondo: ecco cosa ci riserva il 2022 secondo le profezie di Nostradamus

Il profeta Nostradamus aveva già predetto alcuni avvenimenti piuttosto tragici. Come già detto, però, anche il nuovo anno che è ormai alle porte ci riserva altre sorprese. Secondo quanto scritto dal filosofo francese nel suo libro, il 2022 vedrà arrivare l’inflazione e la fame. Una profezia che sembra comunque veritiera, dato che stiamo assistendo già ad un aumento dei prezzi: “Così alto il prezzo del grano/Quell’uomo è agitato/I suoi simili da mangiare nella sua disperazione”.

Un’altra profezia riguarda l’ipotetico arrivo di robot e menti artificiali e, anche in questo caso, possiamo notare effettivamente uno sviluppo in questo ambito, soprattutto nell’intelligenza artificiale: “La Luna nel pieno della notte sopra l’alta montagna / La vede il nuovo saggio con un cervello solitario / Dai suoi discepoli invitati ad essere immortali / Occhi a sud. Mani nel petto, corpi nel fuoco”.

Come se non bastasse, Nostradamus ha anche predetto la possibile collisione di un corpo celeste con il nostro pianeta. In questi ultimi anni e mesi abbiamo avuto modo di vedere passare numerosi asteroidi vicino alla Terra, ma fortunatamente per il momento nessuno di questi si è rivelato pericoloso.