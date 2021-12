Iliad resta l’operatore più vantaggioso del momento, grazie ad una serie di tariffe low cost di grande vantaggio per tutti gli abbonati. Il gestore ha deciso di lanciare proprio in virtù di questo periodo di festività una nuova promozione con un pacchetto di consumi ancora più ampio e con prezzi sempre di tutto risparmio.

Iliad, la sorpresa di Natale con la tariffa da 150 Giga

La principale tariffa di Iliad per la fine dell’anno è la Giga 150. La promozione è disponibile per gli abbonati per un arco di tempo limitato, sul sito internet ufficiale del gestore.

I consumi previsti con la Giga 150 prevedono telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per la connessione internet. Per quanto concerne la connessione internet, i clienti potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. La navigazione di rete con le linee di ultima generazione sarà inclusa nel prezzo a costo zero.

Per il rinnovo di questa speciale promozione, gli abbonati di Iliad saranno chiamati a pagare un costo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Al prezzo per il rinnovo mensile, gli utenti dovranno anche aggiungere una spesa extra dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda.

Gli utenti che sono interessati a sottoscrivere questa particolare tariffa di Iliad dovranno aggiungere anche l’operazione per la portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Stante le cose, la promozione sarà disponibile per tutti sino ai primi giorni di Gennaio.