Anche alla fine di quest’anno uno dei temi super caldi resta sempre e comunque il Green Pass, temperature che si sono ulteriormente innalzate dopo l’introduzione del Super Green Pass, dal momento che quello standard basato su tamponi antigenici ha perso di valore, recando un certo danno alla comunità NoVax, dettaglio che non è stato accolto con piacere.

Tutto ciò ovviamente si è tradotto in un ritorno di fiamma verso la ricerca di Green Pass contraffatti, la cui distribuzione trova il proprio stato dell’arte su Telegram, ove pullulano canali addetti a tal scopo, solo che ora ne abbiamo ben 17 in meno, merito della Guardia di Finanza, ecco tutti i dettagli.

Chiusi 17 canali Telegram

La Guardia di Finanza ha annunciato di aver disposto la chiusura di ben 17 canali Telegram dove avveniva la vendita illegale di Green Pass sia cartacei che digitali, spacciati anche nel formato Super Green Pass per cui è necessaria la vaccinazione completa.

Sui canali Telegram in questione i pass venivano venduti in un prezzo tra i 100 e i 500 euro, erano comprensivi anche di QRCode idoneo a superare i controlli e addirittura si presentavano anche in offerte famiglia con sconti in caso di acquisti di un maggior numero di certificazioni verdi.

I 17 canali a cui fa riferimento la GdF sono costituiti nel dettaglio da 8 canali pubblici e 9 profili privati, i quali richiedevo un pagamento in criptovalute o buoni sconto Amazon, si tratta dell’ennesimo chiusura effettuata dalle forze dell’ordine, figlia dell’impetuoso ritorno di fiamma legato all’aumento delle restrizioni a seguito dell’impennata di contagi.