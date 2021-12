Da Expert è stato attivato un volantino veramente pazzesco, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi assolutamente più bassi del normale, con i quali riuscire a confrontarsi, per cercare di spendere il minimo indispensabile.

Tutte le migliori offerte sono legate ai prodotti mobile, ricordando ad ogni modo che sarà possibile accedervi, sia recandosi personalmente in ogni singolo punto vendita in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, ad ogni modo, potranno anche ricevere la merce presso il domicilio, dietro però il pagamento di un piccolo contributo per la spedizione.

Expert: attenzione alle nuove offerte, sono shock

Expert ha attivato un volantino Fuoritutto davvero da non perdere, con validità fissata fino al 16 gennaio 2022, e scorte purtroppo molto spesso estremamente limitate. I modelli di smartphone in promozione, spaziano nelle più svariate fasce di prezzo; in prima pagina si parte con un economico Redmi 10, in vendita a soli 149 euro, per salire poi verso Oppo A94 a 299 euro, Oppo A53s a 179 euro, Realme 8i a 199 euro, Apple iPhone 12 Mini a 649 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Redmi 9A a 99 euro e similari.

Sono tutti sconti molto interessanti che possono spingere a raggiungere un livello di risparmio decisamente notevole, almeno in confronto al listino originario. Per conoscere l’intero volantino da vicino, ricordatevi di aprire le pagine che trovate a questo indirizzo.