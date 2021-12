Un volantino segreto è stato lanciato in questi giorni da Esselunga, al cui interno si possono effettivamente scovare ottime occasioni dai prezzi decisamente più bassi, condite con prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Spendere poco con Esselunga può davvero essere più facile del previsto, la campagna promozionale convince sin da subito con offerte mirate sui migliori dispositivi in commercio, i quali invogliano gli utenti a spendere molto meno del previsto su ogni singolo acquisto effettuato. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: queste offerte vi faranno risparmiare

Fino al 31 dicembre gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra questi trova sicuramente posto l’incredibile Apple iPhone 12, un dispositivo richiestissimo, nonostante non si tratti dell’ultima generazione attualmente disponibile in negozio.

Il prezzo di vendita, di soli 699 euro, attira irrimediabilmente l’attenzione di molti di noi, ricordando comunque che si tratta della versione no brand, con alle spalle la solita garanzia di 2 anni, valida dalla data d’acquisto. La scheda tecnica lo descrive ancora alla pari di un top di gamma, parliamo infatti di un display da 6,1 pollici (OLED), processore A14 Bionic, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, passando anche per fotocamera frontale TrueDepth, connettività 5G e 128GB di memoria interna (purtroppo non espandibile).

