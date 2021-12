Il nuovo volantino Carrefour è uno dei migliori che si sia mai visto, i suoi prezzi sono decisamente più bassi del normale, e sono in grado di invogliare gli utenti all’acquisto di tantissimi prodotti di tecnologia generale, riuscendo a far risparmiare molto più del previsto.

Per avere la certezza di godere delle ottime riduzioni di prezzo, è bene ricordare che gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente da coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, entro la data di scadenza della campagna promozionale. In aggiunta, tutti i prodotti sono ad ogni modo distribuiti gratis con la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: queste sono le offerte da non perdere

Il volantino di fine anno di Carrefour punta fortissimo sulla telefonia mobile, infatti ha deciso di focalizzare interamente la propria attenzione su un modello di smartphone in particolare, il TCL 20s, in vendita a soli 99 euro, un prezzo incredibilmente basso se confrontato con la qualità generale del prodotto in questione.

Il risparmio è legato più che altro alla scheda tecnica del dispositivo, la quale promette discrete prestazioni generali, comunque superiori rispetto alla richiesta finale dell’azienda. Sono da notare le due fotocamere posteriori da 13 megapixel, con una anteriore da 5 megapixel per lo sblocco con il viso 2D, ma sopratutto 2GB di RAM, 32GB di memoria interna espandibili, un display da 6,22 pollici di diagonale con risoluzione HD+, per finire con una batteria da ben 4000mAh.

Se volete scoprire e conoscere il volantino Carrefour, ricordatevi di aprire subito questo link.