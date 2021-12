L’Asus ZenWiFi ET8 sembra perfetto: ha una vasta gamma di frequenze, un’app passabile e il supporto per l’ultimo spettro a 6 GHz. Tuttavia, i bug sono talmente tanti che forse Asus dovrebbe rivedere più nel dettaglio i propri router per il momento.

Specifiche Asus ZenWiFi ET8

L’Asus ZenWiFi ET8 è un potente router mesh con supporto per i più recenti standard wireless, ma i bug di questa nuova tecnologia rovinano l’esperienza. Sono incluse tre porte Ethernet, una porta USB 3.0 e processore quad-core da 1,5 GHz. Supporta la più recente banda wireless da 6 GHz (6E) e alte velocità su tutte le bande. Contro: è caro, ha problemi di connettività e l’app a volte fa fatica a funzionare correttamente.

Design, hardware, cosa include

Chiunque intenda acquistare l’Asus ZenWiFi ET8 dovrebbe prestare molta attenzione al prodotto acquistato. Questi nuovi router Wi-Fi 6E assomigliano alla versione Wi-Fi 6 di Asus della generazione precedente. Il set-up è generoso per un router mesh: di solito sei bloccato con una singola uscita Ethernet. Anche la porta USB è un’ottima idea. I due dispositivi inclusi nella confezione sono entrambi in grado di diventare il router principale. Basta collegarne uno e il firmware lo capirà. Puoi eseguire il backhaul cablato, ma il principale punto di forza della mesh 6E è che puoi utilizzare la nuova banda da 6 GHz per il backhaul. È un sistema tri-band, tuttavia, da 2,4, 5 a 6 GHz. La maggior parte dei router tri-band va a 5 GHz e a 2,4 GHz, mentre i router dual-band hanno solo una banda a 5 GHz sia per la connettività che per il backhaul.

I router Asus ET8 sono anche molto leggeri. Finché non ti muovi costantemente intorno ai cavi, i router dovrebbero rimanere fermi. Tuttavia, potresti voler ottenere un cavo ethernet più lungo. Il bundle ET8 viene fornito con due adattatori di alimentazione e un cavo Ethernet abbastanza corto. Considerando il prezzo premium, ci si aspetta indubbiamente un cavo più lungo.

Software e prestazioni

Configurare l’Asus ZenWiFi ET8 è un gioco da ragazzi. Devi solo inserire alcuni dettagli come SSID e password per iniziare. Gestisci tutto dall’app Asus Router, che non è del tutto terribile, anche se è un po’ lenta e a volte poco pratica. Detto questo, è ricca di funzionalità. L’app consente persino di associare i dispositivi a determinati AP e controllare il modo in cui le tre frequenze funzionano insieme. Ad esempio, puoi avere una rete dedicata a 6 GHz o raggrupparle tutte in un singolo SSID. Anche se, Asus ZenWiFi ET8 spesso crasha e funziona solo a 5GHz. Il router funziona ugualmente ma pagare per una banda a 6 GHz non funzionante non è l’ideale.

Se c’è un lato positivo, Asus espone molti dati diagnostici. Questo può rendere un po’ più semplice la risoluzione dei problemi. Questi router sono così costosi in gran parte a causa della frequenza a 6 GHz. Dovresti comprarlo? No, a meno che Asus non riesca a risolvere i problemi con la frequenza 6 GHz. È un peccato perché ZenWiFi è sempre stato superbo. Compralo se vuoi una delle ultime tecnologie wireless e i bug non ti danno fastidio. Non comprarlo se non vuoi avere a che fare con tanti bug e non hai bisogno di velocità elevate.