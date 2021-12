In questo periodo natalizio con WindTre, salvo eventuali variazioni, è disponibile in commercio la promozione Samsung Xmas Days che consente agli iscritti al WindTre Store di acquistare in una sola volta alcuni smartphone Samsung Galaxy a prezzi scontati.

Ecco alcuni esempi:

Samsung Galaxy A12 128GB a 169,90 euro anziché 199,90 euro con uno sconto di 30 euro;

Samsung Galaxy A32 5G a 239,90€ anziché 299,90€ con uno sconto di 60€;

Samsung Galaxy A52s 5G a 349,90 euro anziché 469,90 euro con uno sconto di 120 euro;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB a 659,90 euro anziché 879,90 euro con uno sconto di 220 euro;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB a 849,90 euro anziché 1099,90 euro con uno sconto di 250 euro;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB a 1599,90€ anziché 1849,90€ con uno sconto di 250€.

Moltre altre offerte e sconti previsti per questo Natale

Si tratta di sconti sul prezzo di listino e si riferiscono solo all’acquisto tramite i negozi WINDTRE, quindi non è escluso che gli stessi dispositivi siano disponibili nello stesso periodo previsto dalla promo a prezzi differenti attraverso altri canali di vendita.

Oltre all’iniziativa Samsung Xmas Days, i negozi WindTre propongono anche altre promozioni per acquistare da loro a rate o in un’unica soluzione.

Come ad esempio:

Oppo A94 5G a 299,90€ anziché 369,90€ con uno sconto di 70€;

Oppo Reno 6 a 449,90€ anziché 499,90€ con uno sconto di 50€;

Apple iPhone 12 a 849,90 euro anziché 999,90 euro con uno sconto di 150 euro;

Vivo Y72 a 279,90€ anzichè 329,90€ con uno sconto di 50€.

Tutto questo accade in un periodo in cui l’operatore sta affrontando degli aumenti delle tariffe e delle modifiche unilaterali che porteranno i costi di molte offerte a lievitare. Per altri info e dettagli sulle offerte WindTre rimanete connessi sul portale di Tecnoandroid.