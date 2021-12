WhatsApp ha effettivamente incluso una grande quantità di features e miglioramenti nel 2021, tra cui alcuni davvero utili come l’assistenza multi-dispositivo e anche i messaggi che scompaiono automaticamente. Tuttavia, ci sono alcune modifiche che i clienti hanno ancora richiesto e che non hanno visto l’implementazione dell’applicazione. È ancora dietro l’applicazione di interazione concorrente Telegram quando coinvolge la grande quantità di attributi. Mentre prevediamo modifiche completamente nuove da trovare a WhatsApp nel 2022, di seguito sono elencate 5 modifiche che vorremmo sicuramente vedere nell’applicazione principale.

Personalizza le conversazioni

WhatsApp ti consente di personalizzare la tua esperienza di conversazione. Cio’ consiste in sfondi personalizzati e anche in uno stile chiaro e scuro. Tuttavia, l’applicazione non ha un’alternativa a tema appropriata, come vediamo su Telegram e anche sui DM di Instagram.

Il miglioramento dei motivi consentirà sicuramente ai clienti di personalizzare maggiormente le loro conversazioni, rendendo l’esperienza molto più completa.

Assistenza per strumenti connessi

La funzione multi-dispositivo di WhatsApp ti consente attualmente di collegare il tuo account WhatsApp a altri 4 strumenti oltre al tuo dispositivo smart principale. Tuttavia, nell’era multi-schermo di oggi in cui molte persone utilizzano diversi strumenti e anche diversi browser web per vari lavori all’interno di tali strumenti, 4 può essere un numero restrittivo.

L’assistenza per ulteriori strumenti potrebbe non essere un problema per WhatsApp, ma avere la possibilità di includere ancora più strumenti sarà sicuramente vantaggioso per molte persone che utilizzano diversi desktop/laptop e anche browser web per WhatsApp Internet.

Rimuovi account veicolo

Una fantastica funzione in Telegram consente ai clienti di stabilire principalmente un timer di autodistruzione sui propri account Telegram, dove se il cliente non utilizza l’applicazione per un lungo periodo di tempo, ad esempio 6 mesi, l’account verrà sicuramente immediatamente rimosso per mantenere la tua privacy personale sicura.

WhatsApp ti consente di rimuovere manualmente il tuo account dalle impostazioni, tuttavia, una funzione automatizzata sarebbe sicuramente molto più utile nel caso in cui i clienti perdano il telefono o le schede SIM e non siano in grado di accedere al proprio account, che può contenere informazioni delicate.