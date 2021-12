Le truffe che coinvolgono gli utenti delle principali banche italiane rappresentano ancora una volta un pericolo più che incombente per gli utenti. I tentativi di phishing diffusi per mezzo della rete e delle chat di messaggistica possono mettere inoltre in serio pericolo anche i risparmi. L’attenzione, in questi giorni, deve essere massima da parte degli utenti Unicredit.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Proprio i correntisti Unicredit stanno avendo a che fare con numerose comunicazioni fasulle inventi questioni del tutto infondate come la chiusura del proprio conto corrente o anche la fatturazione di spese non reali sulla propria carta di credito.

I malintenzionati hanno ben chiaro oramai l’obiettivo: indirizzare i lettori su una serie di link in allegato per ricevere ulteriori informazioni. Ovviamente per mezzo di questi link, i cybercriminali riescono ad accedere ai dati riservate delle vittime.

Nella maggior parte dei casi, sempre per mezzo di questi messaggi, gli hacker possono anche mettere le mani sui risparmi delle potenziali vittime. Con la condivisione degli account per l’home banking, infatti, rubare i soldi da proprio conto potrebbe essere molto semplice e soprattutto veloce.

I clienti che hanno a loro disposizione un conto corrente con Unicredit devono tenere in considerazione anche altri importanti potenziali pericoli. Sempre attraverso questa tecnica, infatti, gli hacker possono imporre servizi a pagamento per il cellulare, attivati in automatico. Tanti abbonati di TIM, Vodafone e WindTre proprio nelle precedenti settimane hanno lamentato un simile pericolo, con decide di euro in credito residuo perse in pochi secondi.