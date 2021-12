UniCredit: arriva un tentativo di truffa, svuotati migliaia di conti con il phishing

Non ci sono colpe da parte di Unicredit in una situazione del genere, visto che il messaggio viene inviato sfruttando semplicemente il suo buon nome.

I truffatori vogliono ottenere le credenziali di accesso ai conti correnti e vogliono farlo con un finto messaggio di avviso che preannuncerebbe addirittura un blocco del conto. Il tentativo di phishing quindi questa volta sarà ancora più difficile da identificare, ma in basso abbiamo lasciato il messaggio proprio per renderlo visibile a tutti.

Unicredit subisce l’ennesimo tentativo di phishing: il messaggio fa paura a migliaia di clienti

Qui in basso trovate il messaggio truffa in questione:

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT