Gli sconti al 50% su tutto, proseguono e convincono da Trony, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere cifre decisamente più basse del normale, riuscendo nel contempo a risparmiare rispetto a quanto effettivamente previsto di listino.

Con il volantino corrente, gli utenti possono godere delle riduzioni recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo (o limitazioni territoriali). I prodotti sono distribuiti gratuitamente con garanzia della solita durata di 2 anni dalla data d’acquisto, e sopratutto validità nelle medesime location in cui sono stati effettuati. In parallelo, lo ricordiamo, per la telefonia mobile è prevista la variante no brand, salvo indicazione differente.

Tutte le offerte Amazon sono raccolte nel nostro canale Telegram, scopritele gratis premendo qui.

Trony: quanti sconti assurdi nel volantino

Con il corrente volantino Trony, gli utenti hanno la possibilità di dormire assolutamente sonni tranquilli, in quanto riescono a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere.

Avete capito bene, le riduzioni possono essere applicate a praticamente qualsiasi prodotto, a patto che precedentemente si sia scelto uno tra grande elettrodomestico, piccolo elettrodomestico o televisore, il cui prezzo sia immediatamente superiore a 599, 59 o 499 euro.

Dopo aver superato questo piccolo step, o ostacolo, la strada appare subito in discesa, infatti si potrà aggiungere un secondo dispositivo, ottenendo in cambio una riduzione del 50% rispetto al valore originario di listino. Questa sarà applicata nell’esatto istante di acquisto, non verranno emessi buoni sconto o similari. La campagna può essere visualizzata sul sito ufficiale.