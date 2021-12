Xu Qi, vicepresidente e responsabile del marketing globale di Realme, ha presentato in breve Realme GT2 Pro. Il post su Weibo si intitola ‘32161440’. Normalmente, questi sono solo un mucchio di numeri. Tuttavia, non sono solo numeri; sono la risoluzione del display di Realme GT2 Pro. Secondo questo report, il prossimo Realme GT2 Pro avrebbe una risoluzione 3216×1440. Ciò implica che lo smartphone di punta avrà una risoluzione 3K.

Secondo alcune indiscrezioni, Realme GT2 Pro avrebbe un display LTPO di seconda generazione e una frequenza di aggiornamento rapida di 120Hz. Questo sarà il miglior flagship di fascia alta nella storia di Realme. Su questo schermo di punta verrà utilizzata anche una nuova tecnica di riconoscimento delle impronte digitali. Inoltre, può supportare la capacità di ‘rilevamento della frequenza cardiaca’. Gli utenti possono completare il processo di identificazione posizionando le dita sul sensore dell’impronta digitale.

Realme GT2 Pro sarà presentato a gennaio 2022

Inoltre, è trapelata la vera immagine della Realme GT2. Sfortunatamente, non sappiamo se questa fotografia sia o meno della serie Pro. Questo telefono, secondo la fonte, presenta una cornice stretta di quarta classe e una soluzione con foro nell’angolo in alto a sinistra. Il display di questo smartphone ha anche un ottimo rapporto schermo-corpo. Realme conferma inoltre che la serie Relme GT2 sarà disponibile dal 4 gennaio. L’ultimo chip Snapdragon 8 Gen 1 è stato confermato per Realme GT2 Pro.

Secondo i teaser ufficiali, questo smartphone avrà un display piatto che sembra curvo. Questo è piuttosto strano e non abbiamo idea di come Realme intenda farlo. Realme afferma anche che il GT2 Pro sarà uno smartphone di punta.