Netflix garantire ai suoi clienti una serie di importanti contenuti anche nel corso di questa stagione natalizia. Sulla piattaforma streaming, gli utenti possono guardare grandi serie tv come La casa di carta o anche grandi film come Look it up e La mano di Dio. Le sorprese in termini di contenuti devono essere però bilanciate da sorprese, queste molto amare, legate alla politica tariffaria.

Netflix, prezzi un po’ più alti a Natale

Oltre alle esclusive previste, Iliad ha deciso di applicare su tutti i suoi listini una serie di rimodulazioni unilaterali sui costi. Gli abbonati italiani, quindi, nei prossimi mesi si troveranno a pagare alcuni extra per i loro piani di abbonamento.

Le modifiche previste da Netflix interessano ben due dei tre attuali piani di visione. Una prima novità riguarda, ad esempio, il ticket Premium. Questo pacchetto avrà a breve un costo di 18,99 euro, rispetto al precedente listino di 16,99 euro. I servizi previsti dal pacchetto Premium continuano a prevedere la visione dei contenuti su quattro dispositivi contemporaneamente e la presenza dei titoli anche con la tecnologia del 4K UHD.

Una ulteriore novità per Netflix riguarda anche il ticket Standard. Il pacchetto, in quest’occasione, avrà un costo mensile pari a 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Per i possessori del piano di abbonamento Standard è prevista la visione contemporanea su due dispositivi e la tecnologia del Full HD.

I cambi di prezzo previsti da Netflix saranno ufficiali già entro la fine dell’anno ed interesseranno la platea dei vecchi abbonati e dei nuovi clienti.