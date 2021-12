Intesa Sanpaolo: arriva la bomba, truffati migliaia di utenti col messaggio phishing

Intesa Sanpaolo sta riscontrando alcuni feedback negativi da parte degli utenti, i quali però avrebbero ricevuto una finta comunicazione.

Si tratta di un tentativo di phishing, quindi la banca non ne sa praticamente nulla. Bisogna dunque tenere ben dritte le antenne e stare molto attenti a ciò che si fa.

Intesa Sanpaolo subisce una nuova truffa: gli utenti sono disperati ormai da giorni

È successo di nuovo: una e-mail all’interno della casella di migliaia di clienti del gruppo Intesa Sanpaolo, avrebbe comportato grande apprensione. Si tratta di un tentativo di phishing, visto che il link all’interno del messaggio porta ad una pagina uguale a quella della celebre banca ma con l’obiettivo di rubare le credenziali di accesso. Il consiglio è dunque quello di non cliccare assolutamente sul collegamento, in modo da rendere il messaggio innocuo.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :