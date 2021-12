Ci sono una serie di rilevanti novità in arrivo per i clienti di Iliad già dai primi mesi del prossimo anno. In primo luogo l’inizio del 2022 per il provider francese sarà caratterizzato ancora una volta dalla presenza della tariffa Giga 150. La promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 150 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, quando sarà programmato l’addio al 3G

La Giga 150 rappresenta una soluzione di tutto vantaggio non soltanto per i consumi quasi illimitati e per il costo da ribasso. Gli utenti, infatti, avranno a loro disposizione anche il servizio 5G. La tecnologia delle reti internet di nuova generazione sarà disponibile completamente a titolo gratuito.

In casa Iliad, con prospettiva del 2022, si punta sempre di più sulle reti internet di ultima generazione. L’investimento del gestore francese porterà però anche ad una serie di importanti conseguenze. Iliad, infatti, a breve si impegnerà per un processo di dismissione legato alle linee 3G.

Il futuro del 3G per gli utenti di Iliad sembra essere oramai segnato. A differenza di altri operatori i tempi però non sono ancora certi. Probabile che già nel 2022 il provider inizierà le operazioni di dismissione delle reti. Tuttavia, il 3G di Iliad continuerà ad essere presente sino a quando il gestore non raggiungerà la copertura omogenea del territorio almeno con l’attuale tecnologia per il 4G.

Per quanto concerne altri operatori, come TIM e Vodafone le operazioni di eliminazione per il 3G partiranno già durante la prossima primavera.