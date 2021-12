L’annuncio di Google di Pixel 6 e Pixel 6 Pro ad ottobre è stato oscurato da un post sui social media che proclamava i nuovi dispositivi Android ‘I telefoni ufficiali dei fan dell’NBA’. Il ‘nuovo volto di Google è il fenomeno dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. È stato fotografato mentre usava il Pixel 6 Pro in Cloudy White e in un selfie scattato con il telefono.

Google ha pubblicato un nuovo annuncio il giorno di Natale, in perfetto orario per il tradizionale triplo titolo NBA del giorno di Natale della ABC. Lo spot di 60 secondi, intitolato ‘Google Pixel 6-For All The Fans’, è stato mostrato durante i giochi mentre Google continua a promuovere i suoi ultimi device Android di serie.

Pixel 6 utilizza il chip Tensor progettato da Google

Lo spot inizia con una celebrazione a Milwaukee dopo che i Bucks hanno vinto il loro secondo campionato l’anno scorso, 30 anni dopo il loro primo campionato. Di conseguenza, lo spot televisivo prende di mira Bucks, Suns e Serbian che sono diventati sostenitori dei Nuggets a causa di Nikola Jokic di Denver, MVP in carica della NBA.

Google ha utilizzato uno dei più famosi di tutti i tempi per dimostrare una delle funzionalità più popolari di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Chi meglio di Magic Johnson per commercializzare Magic Eraser per Google? Questa funzione, che è una delle tante che utilizza l’IA di Google (grazie al chip Tensor), consente all’utente di eliminare persone e cose indesiderate dalle immagini.

Lo spot ritrae tre tifose dei Miami Heat in piedi insieme a un fan di un’altra squadra in posa sullo sfondo per dimostrare come funziona Magic Eraser. Il photobomber, tuttavia, è stato cancellato dallo scatto a causa della gomma magica.