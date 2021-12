A marzo, Final Fantasy 7 Remake era uno dei giochi mensili gratuiti disponibili per PS Plus, il servizio di abbonamento mensile di Sony. La versione gratuita era uscita per PS4 e ora l’aggiornamento alla versione PS5 sarà reso disponibile gratuitamente a partire da mercoledì, secondo un tweet dell’editore Square Enix uscito lunedì.

Questo è un cambio di posizione da parte di Square Enix rispetto a quanto affermato a giugno. Quando la società ha rivelato il primo contenuto aggiuntivo per il remake, Intermission, ha affermato che ci sarebbe stato un aggiornamento gratuito da PS4 a PS5 per i possessori di Final Fantasy 7 Remake. Tuttavia, l’eccezione a questa offerta sono stati coloro che hanno ricevuto il gioco tramite PS Plus a marzo. Ciò ha lasciato molti che avevano una PS5 incapaci di godersi la versione superiore come avrebbero potuto con altri giochi.

Gli abbonati a PS Plus che hanno precedentemente riscattato FinalFantasy VII Remake tramite PlayStation Plus potranno eseguire l’aggiornamento alla versione PS5 del gioco. Episode Intermission, il DLC con Yuffie Kisaragi, sarà scontato del 25% per un periodo di tempo limitato!

Novita’ che riguardano il gioco

A partire da mercoledì, quelli con la versione PS Plus di Final Fantasy 7 Remake potranno scaricare l’aggiornamento che include una grafica migliore, una modalità grafica per la risoluzione 4K, una modalità prestazioni per un gameplay a 60 fotogrammi al secondo, tempi di caricamento più rapidi e feedback tattile sul controller DualSense.

Square Enix mette in vendita anche l’Intermezzo degli episodi con uno sconto del 25%. Questo nuovo contenuto include un’avventura con protagonista Yuffie Kisaragi, uno dei personaggi di Final Fantasy 7 che non è stato introdotto in Final Fantasy 7 Remake.