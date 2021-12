Esselunga convince pienamente con una campagna promozionale da far perdere letteralmente la testa, arrivano per gli utenti prezzi molto più bassi del normale, ed un volantino dalle occasioni veramente specialissime, con ampia disponibilità sul territorio.

Le offerte, come tutte le precedenti campagne promozionali di Esselunga, risultano essere disponibili in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o sull’e-commerce aziendale; in questo modo il cliente dovrà recarsi personalmente in negozio, per riuscire ad acquistare ciò che più desidera, risparmiando al massimo.

Esselunga: quali sono gli sconti più interessanti

Esselunga convince tutti gli utenti con prezzi adeguati, e prodotti sempre più scontati, sia di fascia alta, che comunque appartenenti ai meno cari e performanti. Il top di gamma coinvolto nella campagna promozionale è l’ottimo Apple iPhone 13, un prodotto che al giorno d’oggi risulta essere acquistabile con un esborso finale di 898 euro, sempre nella sua variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Le alternative sono comunque rappresentate da terminali con prezzi che non superano i 400 euro, sono coinvolti ad esempio realme C25Y, Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A94, Oppo A74, Redmi Note 10S o similari. Le condizioni di vendita sono sempre le stesse, non cambiano in relazione al prodotto, salvo indicazioni differenti.

Sul sito ufficiale di Esselunga è possibile visualizzare nel dettaglio la campagna promozionale discussa nel nostro articolo, in modo da comprendere e conoscere da vicino i vari sconti pensati dall’azienda.