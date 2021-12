Coop e Ipercoop: scoperti i nuovi sconti del volantino

Il volantino Coop e Ipercoop prova a strizzare l’occhio agli utenti che stavano aspettando il momento giusto per iniziare a risparmiare al massimo sui vari acquisti di tecnologia; i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono la possibilità di godere di riduzioni importantissime.

L’unico modo per avere la certezza di fruire delle medesime soluzioni, consiste nel collegarsi subito al sito ufficiale dell’azienda, in questo modo si ha la certezza di riuscire a risparmiare sempre al massimo delle proprie possibilità, senza troppi dubbi o doversi recare personalmente in negozio. I prodotti sono anche distribuiti con garanzia di 24 mesi, mentre la spedizione presso il proprio domicilio è sempre gratuita, al superamento dei 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: offerte a più non posso per tutti

Gli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop sono complessivamente interessanti, anche se rivolti più che altro a coloro che vogliono spendere poco, godendo di prestazioni adeguate, acquistando modelli non propriamente recentissimi.

I due dispositivi di punta della campagna promozionale, sono appunto Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, terminali di altissimo livello che permettono agli utenti di godere di uno sconto importante sul prezzo finale di vendita, riuscendo a spendere meno di 500 euro, per le varianti no brand con garanzia di 24 mesi.

Tutti coloro che invece vorranno acquistare un medio di gamma, tendente più che altro verso il basso, potranno fare affidamento su Galaxy A32, Alcatel 1B e oppo A16, prodotti in vendita a meno di 239 euro.