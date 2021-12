Il volantino di fine anno di Bennet fa risparmiare davvero moltissimo gli utenti, infatti i prezzi sono bassi e possono spingere i consumatori a spendere cifre decisamente inferiori rispetto al normale, o a quanto effettivamente previsto dal listino originario.

La campagna promozionale che potete trovare nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, in questo modo è strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale o ad altre realtà. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche in versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Per i codici sconto Amazon, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, troverete anche offerte veramente interessanti.

Bennet: scoprite quali sono i prezzi più bassi

Bennet prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare la tecnologia, nonostante il Natale sia già passato. Per questo sta continuando a proporre il proprio volantino, all’interno del quale troviamo un eccellente Apple iPhone 13, in vendita a soli 898 euro, un prezzo ridotto rispetto al listino originario.

Gli utenti che invece saranno intenzionati ad acquistare dispositivi più economici, pensando al massimo di spendere 239 euro, potranno fare affidamento su uno a scelta tra galaxy A32, Alcatel 1SE 2020 o anche Galaxy A03s, tutti proposti alle medesime condizioni, ovvero no brand con garanzia della durata di 24 mesi.

Per conoscere da vicino i vari dettagli dell’ottima campagna promozionale, non perdetevi il sito ufficiale di Bennet (anche se gli acquisti sono effettuabili solo in negozio).