Android: il mondo Google regala 19 app e giochi a pagamento gratis

Android è quel simpatico robottino verde che rappresenta il sistema operativo più utilizzato al mondo, anche secondo le statistiche. 2 miliardi di utenti si affidano a questa piattaforma vista la sua grande versatilità, soprattutto quando si tratta di contenuti.

Sul Play Store oggi ce ne sono tantissimi che diventano gratuiti ma che ben presto torneranno ad essere a pagamento.

Per ottenere le migliori offerte da parte di Amazon con tanti sconti, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android lancia le offerte migliori sul Play Store, tanti titoli a pagamento sono adesso gratis

Non è la prima volta che capita una cosa del genere, visto che la cadenza è ormai quasi settimanale. Questo 27 dicembre rappresenta dunque una di quelle giornate in cui sarà possibile scaricare titoli a pagamento in maniera gratuita direttamente dal Play Store di Google e per tutti gli utenti Android.

Chiaramente ricordiamo che bisogna fare presto per non restare a mani vuote, visto che ogni applicazione o gioco potrebbe ritornare a pagamento improvvisamente.