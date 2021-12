WhatsApp: spiare le persone è gratis e legale con il nuovo trucco shock

Risulterebbe davvero difficile oggi credere che qualcuno sia in grado di spiare applicazioni come WhatsApp. In passato la paura da parte degli utenti era tanta, soprattutto perché si pensava che grazie ad alcune applicazioni di terze parti si potesse entrare all’interno delle conversazioni per carpirne il contenuto.

In realtà tutto ciò era vero, visto che degli applicativi molto ben organizzati erano in grado di praticare lo spionaggio in maniera perfetta pur essendo illegale. Fortunatamente dopo poco WhatsApp è stata in grado di debellare il fenomeno, il quale oggi non è più disponibile visto che le varie applicazioni sono state cancellate ufficialmente. Non esistono infatti più applicativi del genere, i quali infatti sono diventati nulli per chi ha provveduto a comprarli in passato. Esiste però un’applicazione che riuscirebbe addirittura a capire i movimenti all’interno della chat per quanto riguarda entrata ed uscita.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete spiare i movimenti degli utenti

Secondo le testimonianze da parte di numerosi utenti, una nuova applicazione avrebbe portato la possibilità di spiare le persone in maniera legale. Il tutto avverrebbe in maniera non troppo invasiva, dal momento che l’unica cosa che si potrebbe scoprire sono i movimenti.

In poche parole grazie a Whats Tracker gli utenti possono solo sapere l’orario preciso in cui una persona si connette o disconnette da WhatsApp. L’applicazione al momento è gratuita e funziona molto bene, visto che permette di selezionare una o più persone di cui si vuole ricevere delle informazioni. A fine giornata sarà disponibile anche un report dettagliato con tutti gli orari.