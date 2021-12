Con Unieuro non si scherza assolutamente, la corrente campagna promozionale ripercorre esattamente le linee guida delle precedenti soluzioni, proponendo all’utente finale la possibilità di accedere a prodotti veramente scontatissimi, tutti in vendita a prezzi molto più bassi del normale.

Per approfittare delle ottime riduzioni, lo ricordiamo, è strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, oppure affidarsi direttamente all’e-commerce ufficiale. In questo caso, ad ogni modo, è prevista la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, solo però al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte.

Unieuro: le offerte che nessuno si aspettava

Unieuro sa come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per l’occasione l’azienda ha difatti deciso di lanciare una campagna promozionale piena zeppa di prezzi bassi, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. Il volantino che potete trovare nell’articolo, parte dal Samsung Galaxy S21, un top di gamma assoluto, richiestissimo e desideratissimo dal pubblico, finalmente acquistabile a soli 649 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti anche alla fascia più bassa della telefonia mobile, sono acquistabili anche prodotti del calibro di Oppo A74, Oppo A94, Motorola Edge 20 Lite, Samsung Galaxy S20 FE, o anche Xiaomi redmi Note 9 Pro, tutti disponibili a meno di 369 euro. Per le offerte più pazze della giornata, ricordatevi comunque che è strettamente necessario collegarsi il prima possibile al sito ufficiale di Unieuro, in modo da godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta.