Gli sconti del 50% su ogni singolo prodotto, sono stati attivati da Trony per cercare di invogliare il più possibile gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, senza mai spendere cifre troppo elevate. Il meccanismo segue esattamente le stesse linee guida delle soluzioni precedenti, come il “Prendi 3 Paghi 2” delle scorse settimane.

Il volantino, come al solito del resto, è stato attivato solamente nei singoli punti vendita fisici, con possibilità di acquisto estesa nella varie regioni del nostro paese, senza costi aggiuntivi o sorprese particolari. I prodotti sono interamente distribuiti nella versione no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile, oltre alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi negozi in cui si è completato l’acquisto.

Trony: svelate le nuove offerte del momento

Trony punta tutto sul cercare di offrire all’utente la più ampia possibilità di scelta, infatti garantisce nel proprio volantino sconti su ogni singolo acquisto, indipendentemente dal prodotto o dalla categoria merceologica coinvolta. La campagna promozionale richiede però solamente uno step obbligatorio: l’acquisto di uno tra grande o piccolo elettrodomestico o televisore, con prezzi che devono essere di almeno 299, 59 o 499 euro.

Quando l’utente avrà superato tale piccolo vincolo, poi potrà effettivamente spaziare entro tutte le categorie e fasce di prezzo, a patto che quest’ultimo differisca di almeno 5 euro dal precedente. Lo sconto finale, applicato immediatamente sullo scontrino, corrisponderà al 50% del valore di listino. Per i dettagli ed ogni altra informazione, vi potete rifare al sito ufficiale.