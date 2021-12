TIM ha previsto interessanti novità per tutti gli utenti che intendono cambiare il loro operatore nel corso di queste settimane. Il provider italiano, infatti, vuole attirare sempre più pubblico alla sua base grazie ad alcune proposte low cost con ampie soglie di consumo. L’obiettivo di Iliad in questa fase finale dell’anno è contrastare la promozione Giga 150 di Iliad.

TIM, le grandi offerte per il prossimo Natale

I clienti di TIM in primo luogo potranno beneficiare della tariffa Gold Pro. Questa promozione prevede un pacchetto con consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con la presenza di SMS verso tutti ed anche con 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altre grande promozione per gli abbonati del gestore italiano è la Steel Pro. Questa proposta prevede un pacchetto leggermente più contenuto con 50 Giga per la connessione di rete, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS illimitati da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il costo sarà di 6,99 euro.