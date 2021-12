La NASA ha lanciato con successo il telescopio spaziale James Webb in orbita, dando agli scienziati l’opportunità di saperne di più della storia dell’universo.

Il telescopio è stato lanciato in cima a un razzo europeo Ariane 5 dal sito di Kourou, in Sud America, il 25 dicembre. Inizialmente previsto per la vigilia di Natale, il lancio è stato posticipato di un giorno a causa di una previsione di forti venti allo spazioporto.

Mentre il razzo è stato lanciato, il portavoce della NASA Rob Navias ha dichiarato: “In partenza, da una foresta pluviale tropicale ai margini del tempo stesso, James Webb inizia un viaggio di ritorno alla nascita dell’universo”.

La preparazione è iniziata nel 1996 e la costruzione è stata completata nel 2016. Ci sono ancora una serie di fasi da attraversare fino a quando il telescopio non sarà operativo: deve essere completata una complessa procedura di dispiegamento che durerà fino a due settimane. Alla fine, l’imbarcazione sarà a un milione di miglia dal nostro pianeta.

Ci sono 344 parti che devono essere spiegate da remoto, in una procedura incredibilmente complessa che l’agenzia spaziale non ha mai tentato prima. Molti dei meccanismi non hanno backup.

L’enorme telescopio da 10 miliardi di dollari (7,5 miliardi di sterline) funzionerà in tandem con il telescopio spaziale Hubble, ma è molto più grande del suo predecessore 31enne. Lo specchio di 6,5 m sul telescopio James Webb è più del doppio di quello dei 2,4 m di Hubble, rendendolo tra 10 e 100 volte più sensibile dell’astronave più vecchia.

Lo specchio è composto da 18 segmenti esagonali di berillio ed è coperto da un’ombra di 21m per 14m per mantenere i suoi strumenti scientifici a una temperatura costante di -240C per funzionare correttamente.

Webb tenterà di guardare indietro nel tempo 13,7 miliardi di anni, a soli 100 milioni di anni dopo il Big Bang che forma l’universo mentre le stelle originali stavano prendendo forma. Gli scienziati sono ansiosi di vedere quanto, se non del tutto, queste galassie iniziali assomigliano alla nostra moderna Via Lattea.

Tra i cinque e i 10 anni di osservazioni sono attese dal telescopio, che sarà gestito dallo Space Telescope Science Institute di Baltimora. “Personalmente, penso che anche con tutto l’hype, il Webb supererà ancora le aspettative”, ha detto Ori Fox dell’istituto pochi giorni prima del lancio. “Molte di quelle che sono considerate le scoperte più stimolanti di Hubble non facevano parte del piano originale”.