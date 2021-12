Sky ha deciso di osare sotto il punto di vista commerciale in questa stagione natalizia. Con l’assenza della Serie A in esclusiva dai suoi palinsesti, la pay tv satellitare è chiamata a confermare la sua base di utenti, onde evitare migrazioni di massa verso DAZN, Amazon Prime Video o peggio ancora verso lo streaming illegale.

Sky, il servizio streaming gratis per ogni abbonato

Per rendere più attrattiva la sua offerta, Sky ha pensato ai famosi listini Smart. I costi dei pacchetti per la tv satellitare sono i più bassi di sempre: gli abbonati potranno attivare, ad esempio, il ticket Sport al semplice costo di 16,90 euro, la spesa per il pacchetto base con intrattenimento e serie tv sarà di 14,90 euro al mese. Per il calcio il nuovo costo previsto è di 5 euro, mentre per il cinema ci sarà una spesa di 10,90 euro.

Una sorpresa aggiuntiva attende i clienti di Sky in questi giorni di Natale. Il servizio Sky Go Plus sarà infatti garantito a vecchi e nuovi clienti completamente a costo zero.

La tv satellitare ha modificato le sue condizioni del recente passato, eliminando il costo di questo servizio pari a 5 euro. Gli utenti avranno sempre la facoltà di associare sino a 4 dispositivi al profilo per la visione dei contenuti streaming. Sempre con Sky Go Plus gli abbonati potranno anche beneficiare della modalità di visione in contemporanea su due dispositivi e per lo streaming anche della modalità offline. I contenuti visibili attraverso il portale streaming sono legati ai pacchetti del proprio abbonamento satellitare.