Le nuove offerte MediaWorld fanno letteralmente sognare gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato in negozio, e non solo; i prezzi sono bassi e sopratutto sono alla portata di tutti, in questo modo si può spendere poco sin da subito.

La campagna promozionale ripercorre esattamente tutto quanto di buono avevamo già visto in passato, gli utenti hanno la possibilità di accedervi in ogni singolo punto vendita in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso, lo ricordiamo, è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati.

MediaWorld: il volantino che nessuno si aspettava

Il corrente volantino MediaWorld prende quanto di buono visto in passato, cercando di adattarlo alle richieste attuali degli utenti. Tra le varie offerte spicca la possibilità di affidarsi all’acquisto combinato, infatti sarà possibile aggiungere al carrello smartphone + cuffiette, o notebook + mouse, solo per citarne alcuni, ricevendo in cambio una riduzione importante rispetto al prezzo originario.

Volendo invece osservare da vicino gli sconti singoli, notiamo comunque la presenza di Apple iPhone 12, in vendita a 789 euro, passando anche per Oppo Find X3 Lite, disponibile a soli 349 euro, oppure un economico Xiaomi Redmi 10, disponibile a 149 euro. Il volantino è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale, per ogni altra informazione consigliamo di collegarsi il prima possibile.