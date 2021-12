La star di “Squid Game” HoYeon Jung ha rotto il silenzio in merito ad una questione che riguarda la sua recente perdita di peso e sui fan preoccupati per il suo aspetto.

La star di “Netflix” si è aperta sulla situazione dopo aver trascorso settimane negli Stati Uniti a promuovere lo show. L’attrice sudcoreana di 27 anni ha parlato con Star News spiegando di aver perso otto chili in soli 10 giorni. L’attrice che interpreta Kang Sae-byeok nello show ha spiegato che la recente perdita di peso era collegata al programma .

“Non c’era tempo per mangiare”, ha detto delle poche settimane difficili. Aggiungendo: “Tutti i vestiti che mi stavano bene quando sono arrivata per la prima volta in America ora sono troppo larghi”.

L’attrice ha risposto dopo che i fan hanno inondato la sua pagina Instagram, preoccupati per l’aspetto sempre più magro dell’attrice. “Stai diventando sempre più magra, spero che tu sia felice e che tu stia bene con la tua salute”, ha scritto una persona.

L’attrice non e’ nuova a questo tipo di reazioni

Naturalmente, molti dei fan dello show hanno contattato l’attrice tramite i social media, sperando di mantenere una visione positiva della situazione.

Questa non è la prima volta che l’attrice ha affrontato il suo peso, affermando all’inizio di dicembre che l’improvviso successo della serie le ha causato una perdita di appetito.

“Non ho potuto seguire la velocità di crescita del successo del “Squid Game” perché, dal COVID, penso che tutto sia più veloce e anche online, accade così velocemente. È stato difficile da seguire”, ha detto Jung a The Hollywood Reporter.

Nella stessa intervista, l’attrice ha rivelato che le riprese della serie hanno avuto effetti reali su di lei mentalmente e fisicamente, dicendo: “All’inizio delle riprese, in realtà non sapevo molto di Sae-byeok. Soprattutto in bagno quando è stata pugnalata, quando abbiamo girato quella scena, ero così nervosa perché non sono mai stata pugnalata, è stata una scena molto stressante per me”.