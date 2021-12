Iliad già guarda al nuovo anno con una serie di interessanti novità per tutti gli abbonati. Dopo aver ampliato il suo raggio di azione nel campo della telefonia mobile nel corso delle precedenti settimane, il provider francese è pronto per una svolta che ha dell’epocale: l’ingresso nel campo della Fibra ottica.

Iliad, le prime offerte per la Fibra ottica ed i relativi tempi di rilascio

La Fibra ottica rappresenterà una rivoluzione di Iliad sia per quanto concerne il piano dei servizi, sia per quanto concerne il piano commerciale. Gli abbonati, infatti, potranno presto contare su tariffe all inclusive con l’unione di telefonia mobile e fissa in un’unica offerta. Ancora una volta, inoltre, Iliad si impegnerà ad assicurare i prezzi più bassi del mercato.

L’obiettivo di Iliad è quello di portare la Fibra ottica già nel 2022 nelle case degli italiani. Per raggiungere quest’obiettivo, il provider ha già concluso due partnership strategiche, una con Open Fiber e l’altra con FiberCop. Sempre da alcuni mesi, inoltre, Iliad può anche vantare l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la piena operabilità nel campo della telefonia fissa. I passaggi burocratici, ora completi, risultano fondamentali per una piena attuazione del progetto per la Fibra ottica.

Le tempistiche per la prima disponibilità delle offerte con la Fibra ottica tuttavia sono ancora incerte. Il provider dovrebbe lanciare le sue tariffe nel corso del primo semestre del prossimo 2022. Alcune indiscrezioni parlano inoltre di tempi più celeri, con sorprese in arrivo già nel corso di questa stagione invernale.